Verstappen e Red Bull vão à caça da Ferrari na estreia do GP de Miami na F1

Embalados pela vitória em Imola, o holandês max Verstappen e sua equipe, a Red Bull, querem se aproximar neste fim de semana dos líderes do Mundial de Fórmula 1, Clarles Leclerc e Ferrari, na esperada estreia do Grande Prêmio de Miami.





Leclerc e a escuderia italiana dominam as classificações de pilotos e construtores, à frente de Verstappen e da equipe austríaca, mas no domingo todos enfrentarão um novo desafio no Miami International Autodrome, palco da quinta corrida da temporada.

A Ferrari vem de um fim de semana para esquecer no GP da Emilia-Romanga, onde o espanhol Carlos Sainz abandonou logo no início da prova e Leclerc caiu do segundo para o sexto lugar depois de sair da pista a dez voltas do final.

Já a Red Bull conseguiu uma dobradinha com a vitória de Verstappen e a segunda posição do mexicano Sergio Pérez.

A dupla comemoração da equipe compensou os problemas mecânicos em seus carros nas corridas anteriores.

Com duas vitórias para cada um até agora na temporada, (Leclerc (Bahrein e Austrália) e Verstappen (Arábia Saudita e Emilia Romagna) poderiam estar mais próximos no campeonato se o holandês não tivesse abandonado duas provas.

Com 86 pontos, Leclerc continuará na liderança do Mundial de pilotos mesmo que não complete a corrida em Miami, mas sabe que qualquer erro na disputa pelo título pode custar caro.

– Pérez quer ascensão; Hamilton fora do páreo –

A rivalidade entre Leclerc e Verstappen, representantes de uma geração mais jovem de pilotos, atrairá grande parte das atenções em Miami, mas ‘Checo’ Pérez também espera contar com o apoio da ampla comunidade latina na cidade.

O mexicano, terceiro na classificação com apenas cinco pontos atrás de Verstappen, quer conseguir sua terceira vitória na categoria e entrar na briga pelo campeonato de pilotos.

Em sétimo na tabela, o heptacampeão Lewis Hamilton vive um pesadelo neste início de temporada, dado o fraco desempenho de sua Mercedes W13 e os problemas de “porpoising”, que provocam um efeito de balanço nos carros quando nas retas.

“Estou fora do páreo, isso é certo, mas vou continuar trabalhando ao máximo para tentar voltar de alguma maneira”, disse Hamulton à emissora de TV Sky Sports depois do GP da Emilia-Romagna.

– Novo circuito –

O circuito de Miami, de 5,41 km de extensão, está localizado nos arredores do estacionamento do Hard Rock Stadium, sede do torneio de tênis Masters 1000 e casa dos Dolphins da NFL, cujo diretor-geral, Tom Garfinkel, é promotor deste novo Grande Prêmio.

“Creio que este fim de semana vai ser bastante louco”, previu Verstappen. “Estou ansioso pela corrida. Já dirigi pelo circuito no simulador e treinamos o máximo possível sem tê-lo visitado na vida real”.

Os organizadores esperam que o evento receba 240 mil espectadores, dos quais 82 mil assistirão à corrida de domingo.

O circuito de Miami receberá a primeira das duas corridas desta temporada nos Estados Unidos, que também receberá o Grande Prêmio de Austin (Texas) no dia 23 de outubro.

O auge da Fórmula 1 nos EUA nos últimos anos fez com que a organização do campeonato acrescentasse uma terceira prova no país no calendário do ano que vem: o Grande Prêmio de Las Vegas.

— Programação do Grande Prêmio de Miami:

Sexta-feira:

15h30-16h30: primeira sessão de treinos livres

18h30-19h30: Segunda sessão de treinos livres

Sábado:

14h00-15h00: terceira sessão de treinos livres

17h00-18h00: treino classificatório

Domingo:

16h30: Início da corrida (57 voltas)

— Classificação do Mundial de Fórmula 1:

-Campeonato de pilotos:

1. Charles Leclerc (MON) 86 pontos

2. Max Verstappen (HOL) 59

3. Sergio Pérez (MEX) 54

4. George Russell (GBR) 49

5. Carlos Sainz Jr (ESP) 38

6. Lando Norris (GBR) 35

7. Lewis Hamilton (GBR) 28

8. Valtteri Bottas (FIN) 24

9. Esteban Ocon (FRA) 20

10. Kevin Magnussen (DIN) 15

11. Daniel Ricciardo (AUS) 11

12. Yuki Tsunoda (JPN) 10

13. Pierre Gasly (FRA) 6

14. Sebastian Vettel (ALE) 4

15. Fernando Alonso (ESP) 2

16. Zhou Guanyu (CHN) 1

17. Alexander Albon (TAI) 1

18. Lance Stroll (CAN) 1

19. Mick Schumacher (ALE) 0

20. Nico Hülkenberg (ALE) 0

21. Nicholas Latifi (CAN) 0

Campeonato de construtores:

1. Ferrari 124 pontos

2. Red Bull 113

3. Mercedes 77

4. McLaren 46

5. Alfa Romeo 25

6. Alpine 22

7. AlphaTauri 16

8. Haas 15

9. Aston Martin 5

10. Williams 1

