Verstappen é pole nos EUA; Hamilton parte em 2º

SÃO PAULO, 23 OUT (ANSA) – O holandês Max Verstappen conquistou neste sábado (23) a pole position no Grande Prêmio dos EUA de Fórmula 1, disputado em Austin, no Texas.

O piloto da Red Bull marcou um tempo de 1m32s910 e ficou logo à frente de Lewis Hamilton, da Mercedes, com 1m33s119. Com isso, os dois postulantes ao título voltarão a dividir a primeira fila em uma largada.

O mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, partirá da terceira posição, enquanto Valtteri Bottas, da Mercedes, fez o quarto melhor tempo, porém largará em nono por causa de uma punição por troca de motor.

Dessa forma, Charles Leclerc (Ferrari) assume a quarta colocação, seguido por Carlos Sainz (Ferrari), Daniel Ricciardo (McLaren), Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (AlphaTauri), Bottas e Yuki Tsunoda (AlphaTauri). (ANSA).

