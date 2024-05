Verstappen e Alonso aparecem à frente de Hamilton em ranking de jogo da Fórmula 1

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/05/2024 - 18:07 Para compartilhar:

A Electronic Arts divulgou os ratings atualizados dos pilotos para o game ‘F1 24’, que tem o lançamento previsto para esta sexta-feira.

Na versão atualizada do jogo de Fórmula 1, o holandês Max Verstappen, da RBR, possui a maior pontuação média, com 96 pontos. Em seguida, aparece o espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, com 92, e fechando o pódio, Carlos Sainz, da Ferrari, com 89.

A nova avaliação dos corredores feita pela desenvolvedora causou polêmica entre os fãs de automobilismo. Um dos principais questionamentos foi a pontuação de Lewis Hamilton, da Mercedes, que caiu de 92 para 89 em relação à edição anterior, ficando atrás de Charles Leclerc, da Ferrari, e Lando Norris, da McLaren.

Os fãs também acharam um certo exagero da desenvolvedora colocar Fernando Alonso como o segundo maior pontuador do jogo, ao comparar com a temporada realizada pelo espanhol no ano passado.

Conhecida como ‘Rating’, a pontuação média que cada piloto que atinge no jogo é baseada em quatro critérios: experiência (Experience), habilidade (Racecraft), reflexos (Awareness) e ritmo (Pace). O mais novo game estará disponível para os consoles Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X/S e Xbox One.

Confira o ranking:

1) Max Verstappen – 96 pontos

2) Fernando Alonso – 92 pontos

3) Carlo Sainz – 89 pontos

4) Charles Leclerc – 89 pontos

5) Lando Norris – 89 pontos

6) Lewis Hamilton – 89 pontos

7) George Russel – 87 pontos

8) Sergio Pérez – 87 pontos

9) Alex Albon – 85 pontos

10) Oscar Piastri – 84 pontos

11) Pierre Gasly – 84 pontos

12) Esteban Oscobon – 83 pontos

13) Daniel Riccardo 82 pontos

14) Nico Hulkenberg – 82 pontos

15) Valtteri Bottas – 81 pontos

16) Yuki Tsonoda – 81 pontos

17) Kevin Magnussen – 80 pontos

18) Lance Stroll – 80 pontos

19) Guanyu Zhou – 80 pontos

20) Logan Sargeant – 70 pontos