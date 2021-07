Verstappen domina GP da Áustria e amplia vantagem sobre Hamilton

ROMA, 4 JUL (ANSA) – Em uma corrida dominada de ponta a ponta, o piloto Max Verstappen, da Red Bull, conquistou o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, neste domingo (4).

O pódio foi completado com Valtteri Bottas (Mercedes) e Lando Norris (McLaren), que ficaram na segunda e na terceira colocação, respectivamente.

O britânico Lewis Hamilton terminou a disputa em quarto lugar, à frente de Carlos Sainz, da Ferrari. O outro piloto da escuderia italiana, Charles Leclerc, terminou na oitava colocação.

Com a vitória no circuito de Spielberg, Verstappen se mantém na liderança do Mundial de Pilotos, com 181 pontos, e abre uma vantagem de 32 pontos do heptacampeão da Mercedes.

A Fórmula 1 retorna no próximo dia 18 de julho com o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, no Circuito de Silverstone. (ANSA)

