Verstappen domina dia de treinos livres em Silverstone; Mercedes decepciona

Sob sol forte, o holandês Max Verstappen (Red Bull) dominou as duas sessões de treinos livres desta sexta-feira (7) para o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, enquanto a Mercedes ficou longe das primeiras posições.

Verstappen, atual bicampeão mundial, venceu sete das nove primeiras corridas da temporada e parece estar próximo de chegar a sua sexta vitória consecutiva, na prova que será disputada no mítico circuito de Silverstone.

“De modo geral, o carro respondeu bem hoje, então estou feliz. Tive um bom rendimento nas duas sessões e pude fazer o nosso programa”, declarou o piloto holandês.

Depois de andar meio segundo mais rápido que seus perseguidores na primeira sessão, Verstappen teve uma margem menor na segunda e conseguiu o melhor tempo do dia, com 22 milésimos à frente do espanhol Carlos Sainz, da Ferrari.

Apesar do bom desempenho de Sainz, nem tudo deu certo para a escuderia italiana, já que o carro de Charles Leclerc teve um “problema elétrico” e o monegasco não pôde participar da segunda sessão.

“A sexta-feira foi mais complicada do que o previsto. Os tempos antes do qualifying são animadores, mas há trabalho a fazer em termos de ritmo de corrida. Além disso, Charles foi relegado ao papel de espectador por um curto circuito em sua SF23”, explicou a Ferrari.

– Mercedes decepciona, Williams comemora –

A Mercedes, que está usando uma nova asa em seus carros, teve problemas durante todo o dia. O ídolo local Lewis Hamilton foi apenas o 12º na primeira sessão e 15º na segunda, mais de um segundo mais lento que Verstappen.

Seu companheiro de equipe e compatriota, George Russell, que se queixou várias vezes pelo rádio sobre a dirigibilidade de seu carro, também não se destacou, com um 14ª lugar na primeira sessão e um 12º na segunda.

Por sua vez, a Williams começou neste fim de semana as comemorações pelo seu GP de número 800 na Fórmula 1, marca que será atingida na etapa de Budapeste, daqui a duas semanas.

O tailandês Alex Albon presenteou a equipe britânica com a terceira posição na segunda sessão, a 218 milésimos de Vestappen, inclusive ficando à frente da Red Bull do Sergio Pérez, que foi o quarto.

O novato americano Logan Sargeant, 17º na primeira sessão, marcou um inesperado quinto melhor tempo na segunda.

“Foi um dia muito bom para nós, mas temos que manter os pés no chão”, advertiu Albon.

Já na Aston Martin, o canadense Lance Stroll foi o sexto, mais rápido que o espanhol Fernando Alonso, décimo.

A Alpine, que também está testando uma nova asa em Silverstone, teve um dia de altos e baixos.

O francês Esteban Ocon, sexto na primeira sessão, foi 13º na segunda, melhorando muito pouco seu tempo. Seu companheiro e compatriota, Pierre Gasly, foi 13º na primeira sessão e oitavo na segunda, progredindo quase um segundo.

No sábado, os pilotos farão a terceira sessão de treinos livres, antes de disputarem o treino de classificação que definirá o grid de largada para a corrida de domingo.





