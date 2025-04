Verstappen diz que Red Bull ‘precisa melhorar muito’ se quiser títulos na temporada na F-1

Max Verstappen vem sendo bastante duro com a Red Bull neste início de temporada da Fórmula 1. E nem a boa vitória no Grande Prêmio do Japão, no fim de semana passado, parece amolecer o coração do tetracampeão. O holandês vem mostrando irritação com o desempenho do carro desde a reta final de 2024 e voltou a cobrar melhoras nesta quinta-feira, antes dos treinos livres em Sakhir, para o GP do Bahrein.

Na visão de Verstappen, da maneira que o carro está na pista, ele não tem como defender o título. “Definitivamente, a equipe precisa melhorar em muitas coisas para poder lutar por um título (de Pilotos ou Construtores)”, surpreendeu, ao ser questionado se o triunfo no Japão dava esperanças na luta com a McLaren.

“(A vitória) é uma boa motivação para a equipe, mas ainda estamos analisando como podemos melhorar nosso carro rapidamente”, disse. “É bom ter esse pequeno impulso de motivação, mas estamos muito cientes de quais são as nossas limitações e sabemos que ainda precisamos trabalhar nisso. Espero que possamos fazer pequenas melhorias a cada fim de semana.”

A bronca de Verstappen é que o carro da Red Bull mostra muita variação e instabilidade de uma pista para a outra, enquanto a rival McLaren prima pela regularidade e além de dois triunfos, cruzou em segundo e terceiro em Suzuka.

“Se tivermos esse ritmo (do Japão), sim, conseguimos competir por igual (no Bahrein), mas no momento é muito difícil dizer. Se você olhar para tudo, eles (McLaren) são mais versáteis, e parece que é um pouco mais fácil configurar o carro deles também”, comparou o holandês, um tanto desanimado.

Como são muitas corridas no ano, Verstappen acredita que a Red Bull pode se reinventar como fez na reta final de 2024, na qual cresceu bastante após um período de instabilidade, suficiente para que ele confirmasse o quarto título. “Ainda é uma temporada muito longa, há muitas coisas em que queremos trabalhar no carro e, com sorte, passo a passo, vamos torná-lo mais competitivo.”