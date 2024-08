Verstappen desacredita em vitória no GP da Holanda e nega reunião com Mercedes: ‘Não lembro’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/08/2024 - 14:20 Para compartilhar:

Após garantir o segundo melhor tempo no treino classificatória deste sábado para o Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1, Max Verstappen mostrou pessimismo e não quis prometer uma nova vitória em casa. O tricampeão mundial afirmou que espera apenas fazer uma ‘boa corrida’ neste domingo.

“Faltou um pouco de ritmo ao longo de toda a classificação. Tentei o máximo que dava e estou feliz por ter conseguido a primeira fila. Tudo ficou mais complicado com o vento, então o carro se comportou de uma forma diferente a cada volta. Mas estou feliz com o segundo lugar, principalmente comparado com o que enfrentamos ontem (sexta-feira). Espero fazer apenas uma boa corrida amanhã (domingo)”, afirmou.

Apesar do domínio da McLaren, Verstappen mostrou ser muito rápido no segundo setor. O holandês também costuma fazer uma largada forte, o que pode colocar a Red Bull novamente em busca da vitória. Além da corrida, ele precisou responder sobre uma reunião que teria acontecido com a Mercedes.

“Qual reunião? Não me lembro. Todos podem falar o que quiserem. E eu me dou muito bem com Toto. Acho que ele é muito aberto sobre o que está acontecendo dentro da própria equipe, não? Sobre a escalação de pilotos e outras coisas. Então não há nada de errado nisso. Ao mesmo tempo, só foco no meu trabalho. Há muito o que fazer de qualquer maneira. Portanto, só focamos nisso”, disse Verstappen.

O questionamento surgiu após uma declaração polêmica de Toto Wolff, chefe de equipe da Mercedes, ao jornal ‘De Telegraaf’. Nela, afirmou ter conversado com Verstappen a respeito da possibilidade de substituir Lewis Hamilton, a caminho da Ferrari. Segundo Toto, ambos decidiram seguir caminhos diferentes.

SÉRGIO PÉREZ EM QUINTO!

Sérgio Pérez, por sua vez, conseguiu colocar a Red Bull no quinto lugar, atrás também de George Russell, da Mercedes. O chefe de equipe da escuderia, Christian Horner, elogiou o desempenho do mexicano.

“Checo também fez um bom trabalho para ficar em quinto, acredito que ele fez um bom trabalho hoje”, finalizou.

A largada do GP da Holanda está marcada para este domingo, às 10h, pelo horário de Brasília, no circuito de Park Zandvoort.