Verstappen deixa Ferrari para trás e lidera único treino livre do GP da Áustria de F-1

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/06/2023 - 9:56

Sem surpresas, Max Verstappen deixou para trás os carros da Ferrari e foi o mais rápido no único treino livre do GP da Áustria de Fórmula 1, nesta sexta-feira. O piloto holandês mostrou estar à vontade em fim de semana “em casa”, por ser disputado no Red Bull Ring, circuito localizado em Spielberg e de propriedade da sua equipe.

O piloto da Red Bull liderou a sessão com o tempo de 1min05s742. E foi seguido de perto pelas duas Ferraris. O espanhol Carlos Sainz Jr. foi o segundo mais veloz, com 1min05s983, enquanto o monegasco Charles Leclerc anotou o terceiro tempo: 1min06s012.

A primeira atividade na pista em solo austríaco era considerado preciosa por todas as equipes e pilotos por se tratar do único treino livre ao longo de todo o fim de semana. Isso porque o GP da Áustria vai contar com a corrida sprint, no sábado, o que acaba mudando toda a programação da F-1.

Na prática, os pilotos têm apenas um treino livre para testar qualquer novidade ou se ambientar ao circuito, diferentemente das três sessões livres que constam em um fim de semana tradicional de F-1, sem a corrida sprint.

A maior expectativa recaía sobre Ferrari e McLaren, duas equipes que trouxeram muitas atualizações aerodinâmicas para este fim de semana. Tiveram, portanto, apenas o treino desta sexta para avaliar erros e acertos de cada novidade em seus carros.

Neste sentido, a Ferrari teve mais motivos para celebrar, por se aproximar de Verstappen, atual bicampeão e que vem dominando a temporada de forma quase inédita na história da F-1. A McLaren, por sua vez, não passou da 12ª posição, com o australiano Oscar Piastri. O inglês Lando Norris, maior esperança da equipe, registrou o 20º e último tempo do treino. Foi o piloto que menos voltas completou no circuito: 20.

Também havia expectativa sobre Sergio Pérez. O mexicano da Red Bull, companheiro de Verstappen, foi afastado das atividades da equipe nos últimos dias por causa de um resfriado. Nesta sexta, treinou normalmente. Completou 32 voltas e foi o quinto mais veloz.

No caso das Mercedes, que mostraram reação nas últimas etapas, Lewis Hamilton obteve o quarto melhor tempo. George Russell foi apenas o nono colocado.

Após este único treino livre do fim de semana, os pilotos voltam à pista ao meio-dia desta sexta para disputar o treino classificatório para a corrida de domingo. Há chance de chuva, assim como para as atividades do dia seguinte.

No sábado, os pilotos vão disputar o treino para definir o grid da corrida sprint, às 7 horas (pelo horário de Brasília). A corrida curta, com 24 voltas, está marcada para 11h30. No domingo, a largada para a grande prova do fim de semana será às 10 horas.

Confira o resultado do primeiro treino livre do GP da Áustria:

1º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min05s742

2º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min05s983

3º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min06s012

4º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min06s251

5º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min06s262

6º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min06s340





7º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min06s497

8º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min06s656

9º – George Russell (ING/Mercedes), 1min06s696

10º – Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), 1min06s780

11º – Alexander Albon (TAI/Williams), 1min06s794

12º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min06s809

13º – Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min06s846

14º – Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), 1min06s847

15º – Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), 1min06s985

16º – Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri), 1min07s017

17º – Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min07s018

18º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min07s202





19º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min07s287

20º – Lando Norris (ING/McLaren), 1min07s368

