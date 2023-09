AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/09/2023 - 11:48 Compartilhe

O holandês Max Verstappen (Red Bull), líder isolado do Mundial de Fórmula 1, venceu neste domingo (3) o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, 14ª etapa da temporada, sua décima corrida consecutiva, um recorde.

Atual bicampeão mundial, Verstappen terminou à frente do companheiro de euipe Sergio Pérez e da Ferrari do espanhol Carlos Sainz, que largou da pole position no circuito de Monza.

hd/pm/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias