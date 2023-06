Verstappen conquista na Áustria sua sexta pole position da temporada

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/06/2023 - 15:07 Compartilhe

O líder do Mundial de Fórmula 1, Max Verstappen (Red Bull) obteve sua sexta ‘pole position’ de nove possíveis nesta temporada, superando por pouco o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), nesta sexta-feira em Spielberg, antes do Grande Prêmio da Áustria de domingo.

Pela segunda vez este ano depois de Baku, uma corrida de sprint acontecerá neste sábado, antes da tradicional prova. No total, são seis corridas de sprint programadas para este ano de 2023.

Os treinos realizados nesta sexta-feira definiram o grid de largada para a corrida de domingo. No sábado será realizada uma sessão classificatória específica para a prova de sprint, que acontecerá no mesmo dia. Verstappen, atual bicampeão mundial e líder isolado na classificação geral da temporada com 69 pontos de vantagem sobre o companheiro de equipe mexicano Sergio Pérez, é o grande favorito à vitória neste fim de semana, em que a Red Bull disputa em casa. “Estou muito feliz por obter a pole position, mas há muito trabalho pela frente neste fim de semana”, disse Verstappen.

Pérez é o único piloto a vencer corridas nesta temporada, além de Verstappen, já que o piloto de Guadalajara triunfou na Arábia Saudita e no Azerbaijão.

Leclerc, vencedor no ano passado em Spielberg, ficou a cinco centésimos de segundo da pole.

“Muito perto de Max, mas não o suficiente, embora não esperássemos chegar tão perto da Red Bull”, resumiu o monegasco.

O chefe da Ferrari, Frédéric Vasseur, estimou que a Scuderia está indo “na direção certa”.

O espanhol Carlos Sainz Jr (Ferrari), terceiro, e o britânico Lando Norris (McLaren), quarto, largarão da segunda fila.

O sete vezes campeão mundial, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) largará da quinta posição, seguido pelos Aston Martins de Lance Stroll e Fernando Alonso. Nico Hulkenberg (Haas), Pierre Gasly (Alpine) e Alexander Albon (Williams) completam o ‘Top 10’ do grid.

– ‘Checo’ Pérez, apenas 15º –

O circuito Red Bull Ring de Spielberg também traz boas lembranças para Verstappen, que venceu lá quatro vezes (três Grandes Prêmios da Áustria e um Grande Prêmio da Estíria).

Para conseguir voltar a vencer em casa, a equipe austríaca não tem facilidades já que Sergio Pérez não correspondeu nesta sexta-feira ao nível desejado. Pela quarta vez consecutiva, o mexicano não conseguiu se classificar para o Q3 do treino classificatório, que decide as primeiras posições.

Desta vez foi por causa de sua leitura errada da pista. Seu tempo foi cancelado porque seu carro saiu dos limites da pista e ele largará no domingo da décima quinta posição.

Assim como Pérez, o francês Esteban Ocon (Alpine), o australiano Oscar Piastri (McLaren) e o finlandês Valtteri Bottas (Alfa Romeo) tiveram seus tempos do Q2 cancelados. Eles vão largar respectivamente em décimo segundo, décimo terceiro e décimo quarto.

Neste circuito bastante curto (4,318 km), com diferenças muito próximas, o inglês George Russell (Mercedes) conseguiu apenas o décimo primeiro tempo, longe de seu companheiro de equipe Hamilton.

— Grid de largada do GP da Áustria de domingo:

1ª fila:





Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

2ª fila:

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

3ª fila:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

4ª fila:

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

Nico Hülkenberg (GER/Haas-Ferrari)

5ª fila:





Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

6ª fila:

George Russell (GBR/Mercedes)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

7ª fila:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari )

8ª fila:

Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull)

9ª fila:

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari )

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes)

10ª fila:

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri-Red Bull)

