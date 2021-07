Verstappen conquista a pole do GP da Áustria de F1, sua terceira consecutiva

O piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, conquistou a pole position do Grande Prêmio da Áustria, pela terceira vez consecutiva depois dos GPs da França e da Estíria, e pela sétima vez em sua carreira na Fórmula 1, neste sábado no Red Bull Ring de Spielberg.

Para a alegria de seus muitos torcedores vindos da Holanda, o líder do campeonato ficou apenas 48 milésimos à frente do segundo colocado, o britânico Lando Norris (McLaren). Sergio Pérez e Lewis Hamilton (Mercedes), vice-líder do mundial de pilotos, largam na segunda fila neste domingo às 10h (horário de Brasília) nessa que será a 9ª corrida do ano.

Aos 23 anos, Verstappen nunca esteve em uma posição tão boa para conquistar um título mundial. Ele lidera o campeonato com 18 pontos de vantagem sobre o heptacampeão mundial Hamilton, que renovou seu contrato com a Mercedes neste sábado para as temporadas de 2022 e 2023.

“Claro que estou feliz com o resultado, mas não pela forma”, relativizou o holandês, que agora quer “terminar o trabalho” no domingo.

Nesse mesmo circuito, de propriedade de sua equipe, ele venceu com folga no último domingo, largando da pole e terminando 35 segundos à frente de Hamilton, que largou em segundo.

Desta vez, será o surpreendente Norris quem vai largar em segundo lugar. O britânico de 21 anos teve seu melhor desempenho em uma sessão de classificação. Nono no Mundial do ano passado, este ano ele é o 4º e está em plena evolução.

“É uma sensação boa”, confessou Norris. “Obrigado a todo mundo, ver a torcida aqui, toda de laranja para torcer pela McLaren e não pelo Max, que bom ver vocês de novo… “, brincou Norris se referindo aos muitos holandeses que encheram as arquibancadas do Red Bull Ring, evidentemente apoiando Verstappen.

“Ver os torcedores, quer estejam vestindo laranja ou não, é uma loucura, por isso vamos tentar dar a eles uma boa corrida amanhã”, acrescentou Verstappen.

— Classificação dos treinos para o GP da Áustria de F1:

– Resultados do Q3:

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull-Honda) 1:03.720

2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:03.768

3. Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda) 1:03.990

4. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:04.014

5. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:04.049

6. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 1:04.107

7. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda) 1:04.273

8. Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin-Mercedes)* 1:04.570

9. George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:04.591

10. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:04.618

– Eliminados do Q2:

11. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)

12. Charles Leclerc (MON/Ferrari)

13. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes)

14. Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault)

15. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo-Ferrari)

– Eliminados do Q1:

16. Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo-Ferrari)

17. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

18. Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes)

19. Mick Schumacher (ALE/Haas-Ferrari)

20. Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari)

* Sob análise do diretor da prova depois de atrapalhar Fernando Alonso no final do Q2

