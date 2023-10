Verstappen conquista a 50ª vitória de sua carreira no GP dos EUA

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/10/2023 - 5:55 Para compartilhar:

O recém sagrado tricampeão mundial Max Verstappen conquistou neste domingo (22) a 50ª vitória de sua carreira ao vencer o Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1.

O piloto holandês da Red Bull que largou da terceira fila, conseguiu assumir o controle da corrida e cruzar a linha de chegada 2,225 segundos à frente do heptacampeão mundial Lewis Hamilton, que foi desclassificado horas depois da corrida quando seu carro da Mercedes não foi aprovado em uma inspeção técnica da FIA.

A vitória deste domingo foi a terceira consecutiva do tricampeão mundial no Circuito das Américas, no qual também triunfou no sábado na corrida sprint.

“Largar da sexta posição tornou as coisas um pouco mais difíceis”, disse Verstappen.

Somar 50 vitórias “é incrível e estou muito orgulhoso de conseguir isso aqui. Agora continuamos lutando para conseguir mais”.

Verstappen conquistou o terceiro título mundial no Catar há 15 dias e neste domingo obteve a décima quinta vitória da temporada, igualando o recorde de vitórias da temporada passada.

Sua enorme vantagem na classificação do Mundial de pilotos é agora de 228 pontos à frente de seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez.

“Durante toda a corrida tive problemas com os freios”, disse o atual campeão mundial, que foi vaiado pela multidão durante a corrida.

Lando Norris (McLaren), na sua 100ª corrida na Fórmula 1, subiu para a segunda posição após a desclassificação de Hamilton. Ele ultrapassou Charles Leclerc (Ferrari), que largou da pole e que assim como Hamilton foi desclassificado por não passar da inspeção técnica depois da prova.

Carlos Sainz, companheiro de equipe de Leclerc na Ferrari, que terminou a prova em quarto, subiu para o terceiro lugar.

George Russell (Mercedes), outro que disputou sua 100ª corrida, subiu para a quinta posição, depois de completar a prova em sétimo lugar.

– Corrida estratégica –

A corrida começou com 16 carros no grid e quatro no pit lane. Aston Martin e Haas fizeram alterações na configuração na noite de sábado, o que os levou a largar fora do grid devido a uma penalidade.

Verstappen foi o primeiro a parar após 16 voltas e voltou em nono. Norris reagiu entrando nos boxes e cedendo a liderança para Hamilton, onde começou uma batalha estratégica.

Norris voltou em quarto lugar. Mas Hamilton parou na 21ª volta e voltou em quinto, atrás de Verstappen.

Tudo isso deixou Leclerc na frente, 1,2 segundos atrás de Norris, mas sem parar até a volta 24, quando retornou em sexto.

Norris voltou a liderar, dois segundos à frente de Verstappen, mas depois de perseguir o amigo, o holandês o ultrapassou na 28ª volta, pelo interior da curva 12, e abriu 3,5 segundos na volta 35, quando Norris parou nas boxes para colocar mais freios, caindo para sexto.





Verstappen continuou lutando, reclamando com sua equipe sobre os freios, antes de retornar aos boxes e sair em quarto lugar com pneus duros.

Hamilton voltou a liderar, 7,7 segundos à frente de Pérez e Leclerc, que tiveram de parar novamente.

Ele entrou na volta 38 para colocar pneus médios e voltou em quarto quando Verstappen ultrapassou Leclerc para liderar novamente, seguido por Norris.

O desgaste dos pneus foi fundamental nas últimas voltas.

Na 49ª, após ser bloqueado por Norris, Hamilton chegou ao segundo lugar, 5,2 segundos atrás de Verstappen, faltando sete voltas para o fim dando mais emoção à prova. Mas o atual campeão mundial venceu a disputa.

./bds/nb/jld/nr/jc/gfe/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias