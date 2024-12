Verstappen cobra mudanças na Red Bull por título na F-1 em 2025: ‘Temos que progredir’

O piloto holandês Max Verstappen fez um alerta à equipe da Red Bull ao comentar o que espera da temporada 2025 na Fórmula 1. Após sentir de perto a ameaça de perder o título para Lando Norris, da McLaren, o tetracampeão cobrou evolução de sua escuderia para poder buscar o pentacampeonato da categoria.

O comentário foi baseado no histórico apresentado principalmente a partir do meio do ano de 2024. Após sobrar nas pistas e se isolar na liderança da classificação, ele viu seu carro perder rendimento enquanto seu rival compatriota se aproximava na tabela.

“Se continuarmos assim, eu não vou ser campeão no próximo ano. Temos que progredir para sermos competitivos na próxima temporada, todos sabemos disso. Eu confio que a equipe pode corrigir os problemas de equilíbrio do carro. Algumas coisas que não pudemos mudar no último ano vão ser alteradas para o próximo”, afirmou Verstappen ao jornal holandês De Telegraaf.

Descontente com o seu carro, o piloto elegeu alguns pontos vulneráveis que sentiu nas pistas. O desempenho abaixo do esperado nas zebras e nas curvas lentas são aspectos que precisam ser analisados e corrigidos pelos engenheiros.

O ponto crítico de sua insatisfação foi constatado após o GP de Monza. Depois de terminar a corrida na sexta posição, ele classificou o carro como “um monstro” na pista. Não satisfeito, ainda determinou que alguma coisa precisaria ser feita. “Eles não conseguiam achar o problema exato. A equipe basicamente começou tudo de novo depois daquilo (episódio em que deu uma bronca geral sobre o estado do carro).”

A entrevista não ficou centrada apenas na queda de rendimento da Redd Bull na segunda parte da temporada do calendário da F-1. A polêmica sobre a denúncia de um suposto assédio moral feito por uma funcionária contra o chefe Christian Horner também entrou na pauta das perguntas.

“Deixei claro o que pensava sobre o assunto. Não era um blefe. Tive dúvidas sobre meu futuro na Red Bull? Bom, o sentimento não era 100%, tinha muita coisa acontecendo. Por outro lado, não acho que se algo der errado, você pode apenas dizer ‘estou fora’. Não é assim que eu sou”.

Apesar do ano tenso, Max comentou sobre o que foi fundamental para conseguir o tetracampeonato em meio a tantas condições adversas. “A experiência foi fundamental. Fiquei calmo, não forcei, me comuniquei bem com a equipe e trabalhei duro”, encerrou.