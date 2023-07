Verstappen cita falta de equilíbrio da Red Bull após 2º lugar na Hungria

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/07/2023 - 14:55 Compartilhe

Max Verstappen estava com caras de poucos amigos após perder a pole position para Lewis Hamilton neste sábado, no GP da Hungria. O holandês não largava fora da primeira posição desde o GP de Miami e ficou três milésimos atrás do britânico.

“Ainda estamos em segundo, mas acho que deveríamos estar na frente com o carro que temos, mas até agora, neste fim de semana, não estivemos nessa posição. Tenho lutado o fim de semana inteiro para encontrar um bom equilíbrio, todas as sessões tiveram altos e baixos. Hoje também na classificação, foi muito difícil. Durante o Q1 e o Q2 não sentia confiança ao atacar as curvas”, disse Verstappen.

O holandês criou certa rivalidade com Hamilton em 2021, quando brigou ponto a ponto pelo título de pilotos, talvez por isso o britânico tenha ficado sem voz durante sua exaustiva comemoração pelo pole ainda dentro de sua Mercedes.

A Red Bull passou por atualizações no GP da Hungria, o que gerou um alerta a Verstappen. O holandês também ficou fora da primeira posição tanto no Q1 quanto no Q2. “Acho que as atualizações funcionam, mas não conseguimos configurar tudo corretamente, ou seja, não é exatamente onde queríamos estar”, afirmou.

Apesar de largar na segunda posição, a expectativa é que a Red Bull de Max Verstappen tenha mais ritmo de corrida do que seus adversários no domingo. O holandês lidera o mundial de pilotos com muita folga. Ele tem 255 pontos, contra 156 de Sérgio Pérez, que ficou com a nona posição no grid.

