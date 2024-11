Verstappen celebra melhora do carro e fim de jejum em poles: ‘Fazia tempo’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/11/2024 - 17:35 Para compartilhar:

Tetracampeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen não esperava superar a Mercedes de George Russell no apagar das luzes do treino classificatório, neste sábado, e conquistar a pole position para o GP do Catar, que acontece neste domingo, às 13 horas (horário de Brasília). O piloto holandês admitiu surpresa com a melhora de sua Red Bull na atividade que definiu o grid, após um desempenho mediano nos treinos livres e na corrida sprint.

“Foi uma loucura, eu honestamente não esperava isso”, festejou Verstappen. “Mudamos um pouco o carro, mas nunca pensei que o desempenho mudaria tanto. Isso é encorajador e espero que continue assim na corrida”, comentou o holandês. “Preciso dar os parabéns à equipe por me dar um carro mais conectado, o que me permite acelerar.”

Com a pole position conquistada no Catar, Verstappen encerrou um jejum de 12 corridas e mais de cinco meses sem largar à frente no grid de largada, desde o GP da Áustria. “Estou feliz por estar na pole. Já fazia um tempo”, comentou o piloto, aliviado após cravar 1min20s520, apenas 0s055 à frente de Russell, que largará ao seu lado na primeira fila.

De quebra, Max Verstappen superou o favoritismo dos carros da McLaren de Lando Norris e de Oscar Piastri, jogando um balde água fria na equipe concorrente. “O carro pareceu estável em uma volta, mas era exatamente do que nós precisávamos. Não sei, espero que dure na corrida de amanhã”, disse.

“Quando o carro está um pouco mais encaixado, você pode forçar mais e por isso fomos melhores na classificação”, explicou Verstappen, prevendo equilíbrio para a prova deste domingo. “Estamos todos muito juntos, a Mercedes, a Ferrari e a McLaren estão muito próximas. Pelo menos, desta vez, estaremos juntos com eles”, analisou.