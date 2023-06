Verstappen brinca sobre números com a Red Bull e afirma: ‘Trabalhamos duro para isso’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/06/2023 - 17:29 Compartilhe

A temporada é de Max Verstappen. O holandês venceu o GP do Canadá neste domingo sem muita dificuldade e chegou a 41 triunfos, o mesmo número de Ayrton Senna. Além disso, o primeiro colocado no campeonato de pilotos conquistou a 100ª vitória da Red Bull. Ele enalteceu o fato.

“Estou muito feliz, não foi uma corrida muito aberta e os pneus não estavam na faixa que queríamos, estava escorregando muito, mas conseguimos fazer funcionar e vencemos. Estamos muito felizes pela 100ª vitória, a equipe está fazendo um ótimo trabalho”, afirmou o bicampeão mundial.

Verstappen largou na pole position neste domingo e não foi ameaçado em nenhum momento por seus principais adversários: Fernando Alonso (Aston Martin) e Lewis Hamilton (Mercedes), nem com a entrada do safety car.

“A 100ª vitória da equipe é obviamente incrível. Nunca esperei poder falar sobre esses números. É divertido, mas trabalhamos duro para isso”, disse o holandês, de 25 anos.

Com a vitória no GP do Canadá, Max Verstappen chegou a 195 pontos, abrindo boa vantagem na liderança. O segundo é seu companheiro de equipe, Sérgio Perez, com 126. Fernando Alonso tem 117, em terceiro.

