Verstappen brilha e garante pole position em Suzuka

ROMA, 5 ABR (ANSA) – O holandês Max Verstappen, da Red Bull, surpreendeu e conquistou neste sábado (5) a pole position no Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1, em Suzuka, em mais um treino classificatório com desempenho discreto da Ferrari.

O tetracampeão conseguiu domar a conhecida instabilidade de seu carro e marcou um tempo de 1m26s983, recorde da pista e apenas 12 centésimos à frente de Lando Norris (McLaren), que completa a primeira fila.

“Foi muito difícil acertar a volta inteira, mas também muito bonito. Ainda não é o carro que eu gostaria, mas a última volta valeu a pena. Eu sei do que sou capaz, sei que posso fazer a diferença se nos aproximarmos da McLaren”, disse Verstappen.

Oscar Piastri (McLaren) ficou em terceiro lugar, seguido de Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes), Kimi Antonelli (Mercedes) e Isack Hadjar (Racing Bulls). O heptacampeão Lewis Hamilton (Ferrari) largará apenas em oitavo, enquanto Alexander Albon (Williams) e Oliver Bearman (Haas) completam o top 10.

“Estou decepcionado com o resultado, mas não surpreso.

Esperávamos a McLaren e a Red Bull muito rápidas e sabíamos que não daria para fazer milagres”, afirmou Leclerc. “Ainda não consegui extrair todo o potencial do carro”, reconheceu Hamilton.

Já o brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) partirá em 17º, logo atrás de seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg.

Outra curiosidade do treino classificatório é que Yuki Tsunoda, novo piloto da Red Bull, foi apenas o 15º colocado e largará atrás de Liam Lawson (14º), que foi substituído pelo japonês e rebaixado para a Racing Bulls após o mau desempenho nas duas primeiras etapas do ano. (ANSA).