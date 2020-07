Verstappen bate antes da largada do GP da Hungria

O holandês Max Verstappen (Red Bull) danificou seu carro na volta de reconhecimento antes do início do Grande Prêmio da Fórmula 1 da Hungria, neste domingo, no circuito de Hungaroring em Budapeste, que será disputado em pista molhada.

O piloto, que ocupa o sétimo lugar no grid de largada, danificou o spoiler e a roda dianteira esquerda ao colidir com uma barreira de segurança, depois de perder o controle do carro.

A largada do GP da Hungria é às 10H10 horário de Brasília.

