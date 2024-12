Verstappen aproveita punições de rivais e vence GP do Catar

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/12/2024 - 16:26 Para compartilhar:

ROMA, 1 DEZ (ANSA) – Em uma prova caótica, marcada por incidentes e punições, o piloto Max Verstappen, da Red Bull, venceu neste domingo (1º) o Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1.

Largando na segunda posição, o tetracampeão mundial da categoria aproveitou uma das três vezes que o safety car foi acionado para ultrapassar George Russell, da Mercedes.

O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, saiu da quinta posição e concluiu a prova em segundo, enquanto Oscar Piastri, da McLaren, fechou em terceiro.

Russell foi punido por ter feito um pit stop cedo demais, enquanto Lando Norris, da McLaren, recebeu punição por não ter desacelerado durante uma das bandeiras amarelas.

O resultado da prova em Lusail adiou para a última corrida a definição do campeão do Campeonato de Construtores. A McLaren chegará em Abu Dhabi com 21 pontos de diferença da vice-líder Ferrari. (ANSA).