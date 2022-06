Versatilidade faz trio do Terrão crescer no Corinthians de Vítor Pereira Gol que recolocou o Timão na liderança do Brasileirão teve participação de três garotos do Terrão que estão em alta

O gol da vitória do Corinthians contra o Atlético-GO, pela nona rodada do Brasileirão foi simbólico. Nele, três jogadores formados nas categorias de base do clube alvinegro tiveram participação direta para deixar o Timão na liderança do campeonato.





Na entrada da área, Du Queiroz driblou três marcadores e rolou para Lucas Piton na esquerda. O lateral cruzou na medida para Gustavo Mantuan estufar as redes e sacramentar o placar no estádio Antônio Accioly.

Os três jogadores citados vem em ascensão com Vítor Pereira, mesmo em alguns momentos desempenhando funções que não estão acostumados. O fio condutor que ajuda a entender o bom momento desses garotos é o desejo em aprender e a compreensão que os objetivos coletivos estão acima dos individuais.

LUCAS PITON



Em razão da ausência de Willian, Piton foi escalado para atuar pelo lado esquerdo do ataque na vitória contra o Atlético-GO. O lateral/ala-esquerdo já jogou algumas partidas no lado oposto, e não mostrou dificuldades para se adaptar ao que Vítor Pereira exige.

Mais recuado ou avançado, sua qualidade de fazer tabelas e conseguir bons cruzamentos vem sendo potencializada com o lusitano. Com três assistências, Piton é quem mais deu passes para gol no Brasileirão, ao lado de Veiga, Scarpa, Nacho Fernández e Arrascaeta.

No elenco alvinegro, ele é o segundo com mais desarmes na competição nacional, com 19, segundo o Footstats. Além disso, vem dando sinais de evolução na marcação, seu calcanhar de Aquiles.

DU QUEIROZ



Contestado entrando na temporada, Du Queiroz definitivamente evoluiu em seis meses e se consolidou como uma das principais peças da equipe de Vítor Pereira, independente do sistema.

O mais louvável no crescimento do camisa 37 é a sua melhora em associar o jogo e participar da construção de jogadas. Contra o Dragão, Du mostrou mais uma vez que não é só um volante defensivo, e é capaz de ajudar o time na saída de bola e nos momentos ofensivos.

A evolução de Du Queiroz está atrelada a chegada de Vítor Pereira. Desde que chegou ao clube alvinegro, o treinador português vem fazendo trabalhos para aperfeiçoar a saída de bola e posicionamento corporal do volante, além de exercícios complementares de passe e finalização.

O resultado do árduo trabalho se traduz nos números. Do elenco, ele é o atleta com mais passes completos (357) e o que mais desarma (20) no Brasileirão, segundo o Footstats. Ainda, é o jogador de linha do time com mais minutos na temporada (2003).

GUSTAVO MANTUAN



Autor do gol da vitória contra o Atlético-GO, Mantuan jogou como lateral-direito na partida. Atacante de ofício, o camisa 31 abraçou a causa de Vítor Pereira, atuando aonde o treinador pede, deixando de lado as suas preferências pessoais.

Ele participou de 20 dos últimos 22 jogos da equipe, quase sempre na ponta, ala ou lateral à direita. Com volume no corredor, ele ajuda ofensivamente e está trabalhando para evoluir defensivamente.

O garoto definitivamente deixou para trás a grave lesão no joelho esquerdo, sofrida em outubro de 2020, e que o tirou dos gramados durante cerca de um ano. Ele já havia rompido o ligamento cruzado do joelho direito em 2018 e ficou nove meses fora de combate.

Com Vítor Pereira, Mantuan retomou a confiança e vem somando boas atuações na temporada. Ele marcou o seu terceiro gol na temporada, se igualando a Adson, Gustavo Mosquito e Renato Augusto na artilharia do clube alvinegro no ano.

