Versão jogador da nova camisa do Corinthians é a mais cara do Brasil

O novo uniforme do Corinthians foi lançado no último domingo (7) e foi prontamente elogiada pelo torcedores corintianos. Entretanto, o preço da camisa, principalmente a versão jogador, tem assustado a Fiel Torcida.

A Nike, fornecedora de material esportivo do timão, assim como já havia feito em outros anos, oferece ao torcedor a versão torcedor e jogador do novo manto.

Tanto o Corinthians quanto a marca vendem a camisa por R$ 249 no modelo torcedor e R$ 399 no de jogador. Já o último uniforme do alvinegro paulista, as camisas eram comercializadas a R$ 199 e R$ 299, respectivamente.

Conforme apuração do site GloboEsporte.com, até o lançamento do timão, a camisa mais cara a ser comercializada era a do Flamengo, que vende seu uniforme por R$ 349. O detalhe curioso é que ambos os clubes são conhecidos pelas torcidas de massa, o Corinthians, inclusive, tem o apelido de “Time do Povo”.

No levantamento, os preços pesquisados foram das lojas oficiais dos clubes, os quais, alguns, ainda não lançaram os novos uniformes por conta da pandemia do novo coronavírus.

Procurada, a Nike se pronunciou por meio de nota e disse que “sempre procurou oferecer um portfólio variado de produtos que atenda a diferentes necessidades do mercado. O modelo ‘estádio’, mais acessível, há tempos está à disposição dos consumidores e sempre é um sucesso de vendas”.

Para sustentar o preço cobrado, a fornecedora disse ainda que a tecnologia utilizada para a produção do manto alvinegro é a mesma de seleções e times do mundo, como Brasil, França, Barcelona e Chelsea.

A empresa ainda destacou a tecnologia empregada no uniforme alvinegro, a mesma utilizada em seleções e times do mundo, como Brasil, França, Barcelona e Chelsea.

Repercussão nas redes sociais

Após o lançamento do novo uniforme do Corinthians, torcedores elogiaram o modelo da camisa, mas criticaram o preço cobrado pelo manto.

Algo de errado não está certo…

A Nike divulga a nova camisa do Corinthians em uma imagem do Manto Sagrado pendurado em varal de casa humilde. Claro, o Corinthians é o Time do Povo! Aí, vc vai ver o preço da camisa: 2 olhos da cara, 1 rim e mais sua alma! #VSF, @Nike!!! — Ricardo Inforzato (@r_inforzato) July 6, 2020

eu vendo o preço da camisa nova do Corinthians pic.twitter.com/HgxiDYCPv7 — jeff (@JeffyuriYuri) July 6, 2020

A camisa nova do corinthians é bonita sim mas só vou comprar no ano que vem quando ela estiver no preço certo e justo. — Kristiano Segovia 🌐 (@Ksegovia) July 6, 2020

E eu que só quero essa camisa nova do @Corinthians mais o preço de 399,90 a versão jogador e 250 a versão torcedor não ajuda 😭

O jeito é esperar abaixar esse preço#BMGEmPretoEBranco #Corinthians #VaiCorinthians pic.twitter.com/fBVRTPPGx3 — Mr.Arex (@MrArex6) July 6, 2020

Veja também