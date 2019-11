Versão ‘esportiva’ do Onix aparece antes da hora

É, a Chevrolet bem que tentou fazer mistério sobre a composição da linha Onix para 2020, mas não conseguiu. Mas um flagrada em pátio de fábrica no Sul do país da versão esportivada do hatch compacto mais vendido do país pode ter acabado com a surpresa. As imagens revelam que o carro terá itens exclusivos, como rodas pintadas de preto, defletor de ar na traseira, além de grade frontal exclusiva, com a sigla “RS”.

Por ora, o que se sabe até agora, que deve aparecer junto com o restante da linha na próxima semana, é que o modelo terá o mesmo motor 1.0 turbo de 116 cv das versões mais completas. A diferença fica por conta do câmbio manual de seis marchas, no lugar da transmissão automática. A combinação promete mais agilidade.

Além dos detalhes estéticos aplicados no exterior do carro, o modelo terá interior com acabamento exclusivo.

Destaque para os detalhes em vermelho, como nas costuras do volante revestido com couro e molduras das saídas de ar-condicionado. O banco mescla courino e tecido, igual as demais versões.

Ainda como parte do visual do Onix RS, destacam-se itens como a mesma sigla RS na traseira o acabamento preto brilhante nas rodas. Por dentro, o carro vem com volante revestido de couro com costuras vermelhas, cor também utilizada nas molduras das saídas de ar.

BANCOS PARECIDOS

Pelo o que as imagens mostram, os bancos são bem parecidos com os das demais versões, revestidos de courino e tecido, nada de largos apoios laterais.

As versões hatch do novo Chevrolet Onix deverão começar a chegar às lojas entre o fim do mês e o início de dezembro. Como a nova versão RS está pronta, é provável que também faça parte das que serão oferecidas ao público assim que o carro começar a ser comercializado nas lojas da marca pelo país.

A confirmação da linha completa deve acontecer na próxima semana, quando ocorrerá o lançamento do modelo hatch.