Versão brasileira do espetáculo ‘O Jogo’ estreia na Eletroacústica

Rio – Duas mulheres, duas Anas. Um jogo. E que Jogo! Estreia dia 28 de setembro na Cidade das Artes uma disputa emocionante entre duas mulheres que se opõem e se complementam. Quanto melhor o adversário, melhor o desafio e maior o sabor da vitória.

Em ‘O Jogo’, peça vencedora de prêmios internacionais, a autora venezuelana Mariela Romero apresenta uma fábula sobre amor e dependência. Duas mulheres criam jogos de submissão e crueldade enquanto esperam por um homem misterioso que as domina. O jogo não é apenas um jogo, mas uma maneira precisa, ainda que estranha, de sobreviver.

No elenco, as atrizes Geovana Metzger e Milah Coutinho. Rafaela Amado assina a direção. A peça fica em cartaz aos sábados e domingos, de 28 de setembro a 20 de outubro, sempre às 19h.

‘O Jogo’ foi montado pela primeira vez no Brasil na década de 2000, com Rafaela Amado no elenco sob direção de João Fonseca. Agora, Rafaela Amado (‘Cartas para Gonzaguinha’, ‘Na Bagunça do Teu Coração’, ‘Brasil Mon Amour’, ‘O Bom Canário’, ‘O Jardim Secreto’) retoma o projeto como diretora, para trazer à tona temas como opressão feminina, miséria humana e dependência. A peça trata destas questões através de uma perspectiva lúdica, bem-humorada e irônica, em um jogo cênico envolvente no qual violência, sexo e poesia estão presentes em uma mistura de emoções.

“Quase 15 anos se passaram entre a primeira montagem no Brasil e esta, e as relações de dominância, dependência e poder continuam na pauta do dia”, disse Rafaela Amado. Segundo a atriz Geovana Metzger, a ideia do projeto surgiu de um exercício, uma leitura sem compromisso. “Quando fizemos a primeira leitura da peça, sentimos a necessidade pulsante de colocar O Jogo em cartaz, texto potente que faz bom uso do lúdico e alcança êxito ao expor as mazelas da sociedade de forma envolvente. O feminino tão presente na peça se transpõe em nossa montagem”, disse a atriz.

Sua companheira de cena, Milah Coutinho afirma que montar o jogo faz parte de uma realização pessoal e profissional. “O texto é tão atual que cada dia do processo me fez aprender e entender um pouco mais sobre as relações humanas”.