Versão brasileira de Will Smith e Justin Bieber ‘trocam ameaças’ na web

A versão brasileira de Justin Bieber e Will Smith parecem estar protagonizando uma “guerra” de egos. Isso mesmo, os sósias dos famosos trocaram ameaças de uma forma bem-humorada.

Chama atenção a semelhança de Daniel Xavier com o cantor canadense. O morador do Rio de Janeiro já soma 450 mil seguidores no Instagram e se aproxima dos 00 mil no TikTok.

Assim como o cantor, o ator Will Smith também possui um sósia brasileiros. O baiano Naio Barreto, de 34 anos também já conta com 36 mil seguidores no Instagram e 16 mil no TikTok.

“Fiquei sabendo que tem um Will Smith ‘de’ Brasil querendo pegar meu lugar ‘em’ Brasil. Cara, não. Listen [escuta], não. Vem na mão, bro!”, disse o sósia de Bieber em publicação no TikTok .

“Avisa pra esse Will ai que eu vou afundar a cara dele in brazil”.

Em resposta, o “Will” brasileiro fez uma ameaça ao “Justin” e ressaltou que seria o seu”the end [fim]”.

“Justin ameaçou will baiano, oh não Justin é o seu the end @danielxavieroriginal.”

