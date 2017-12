Versace comemora 40 anos e reúne modelos emblemáticas

ROMA, 19 DEZ (ANSA) – Por Patrizia Vacalebri – Donatella Versace, estilista da marca Versace, convidou diversas modelos dos anos 1990, lançadas pelo seu irmão Gianni, e novos rostos da passarela para celebrar o 40º aniversário da casa através de uma campanha de roupas. Posaram para a Campanha de Primavera/Verão 2018: Gisele Bundchen, Naomi Campbell e Christy Turlington. Irina Shayk, Raquel Zimmermann, Natalia Vodianova, Gigi Hadid, Vittoria Ceretti, Kaia Gerber, Cara Taylor, Birgit Kos, Grace Elizabeth e Noah Luis Brown também participaram da sessão de fotos da coleção. “Esta campanha representa o ponto de encontro entre passado e presente. Você precisa entender quem é e de onde você vem para construir o futuro”, declarou Donatella. “Quando você é responsável por uma marca com DNA forte, como a minha, não pode fazer outra coisa se não abraçá-la. É o motivo pelo qual eu quis ‘supermodelos icônicas’ ao lado de mulheres que serão ícones no futuro”, acrescentou. A coleção foi idealizada por Donatella Versace e fotografada por Steven Meisel, profissional que registrava as modelos de Gianni.

Dentre os figurinos escolhidos, destacam-se o lenço preto e dourado, amarrado ao redor da cabeça como um hijab islâmico, de Christy Turlington. Outra criação particular foram as estampas com símbolos da arquitetura greco-romana mais adorados por Gianni. O estilista Gianni Versace foi assassinado há 20 anos pelo gigolô Andrew Cunanan com dois tiros na nuca, na porta de sua casa. Desde então, sua irmã é responsável pela marca. (ANSA)