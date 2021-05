Verratti, que se recupera de lesão, aparece em pré-lista da Itália para a Eurocopa

O técnico da seleção italiana Roberto Mancini divulgou nesta segunda-feira uma pré-lista de 33 jogadores para a Eurocopa (11 de junho a 11 de julho), que inclui Marco Verratti, atualmente lesionado, e o atacante do Sassuolo Giacomo Raspadori, que nunca jogou com a camisa da ‘Azzurra’.

Antes do torneio europeu, em que a Itália fará a partida de abertura contra a Turquia, no dia 11 de junho, no estádio Olímpico de Roma, a seleção planeja disputar dois amistosos de preparação contra San Marino no dia 28 de maio em Cagliari e a República Tcheca no dia 4 de junho, em Bolonha .

Os 33 convocados se reunirão a partir de segunda-feira na Sardenha.

A lista será reduzida a 26 jogadores, que serão os que participarão do torneio, e que deve ser entregue à Uefa até o dia 1º de junho.

Verratti faz parte da pré-lista, apesar de estar lesionado no joelho, embora Mancini esteja “bastante confiante” de que o meio-campista do Paris Saint-Germain possa se recuperar.

“A lesão que ele sofreu não é simples, mas ainda falta um mês e estou bastante confiante”, disse Mancini, que renovou nesta segunda-feira o seu contrato como técnico da seleção italiana até 2026.

O PSG anunciou na semana passada que Verratti ficaria ficaria afastado durante um período de 4 a 6 semanas devido a uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito.

A principal surpresa na lista de Mancini é a inclusão do jovem atacante do Sassuolo, Giacomo Raspadori (21 anos), que ainda não jogou pela seleção principal.

Além da Turquia, a Itália vai enfrentar a Suíça (16 de junho) e o País de Gales (20 de junho) na primeira fase da Eurocopa, sempre no estádio Olímpico de Roma.

— Os 33 pré-selecionados da Itália:

Goleiros: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino)

Defensores: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (PSG), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (AS Roma), Leonardo Spinazzola (AS Roma), Rafael Toloi (Atalanta)

Meias: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (AS Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (PSG)

Atacantes: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Freiburg), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (PSG), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).

alu/fmd/mcd/aam

JUVENTUS FOOTBALL CLUB

Lazio

Veja também