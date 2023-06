Verratti pode trocar o PSG pelo Al Hilal, da Arábia Saudita; clube francês exige R$ 416,7 milhões

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/06/2023 - 12:12 Compartilhe

O italiano Marco Verratti, de 30 anos, pode estar de saída do Paris Saint-Germain após 11 temporadas. De acordo com diversos veículos europeus, o Al Hilal, da Arábia Saudita, é o principal time interessado na contratação do volante.

Segundo o ‘Gazzetta dello Sport’, o PSG estaria pedindo pelo menos 80 milhões de euros (R$ 416,7 milhões) para negociar o jogador. O ‘L’Équipe’, principal jornal da França, informou que o Al Hilal ainda não formalizou uma proposta oficial pela contratação.

Um dos principais jogadores do PSG, Verratti tem contrato com a equipe até 2026 e é o segundo jogador com mais partidas pelo time na história, com 416 jogos oficiais, ficando atrás apenas de Jean-Marco Pilorget (435).

Em maio, junto de Messi e Neymar, o italiano foi alvo de vaias por parte da torcida. No mesmo mês, a imprensa da França noticiou que o PSG estaria disposto a vender o volante, desde que recebesse um valor considerável na negociação.

