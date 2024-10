Veronica Debom nega existência de ação judicial de Marcius Melhem contra ela após processo vir à tona

Marília Barbosai Marília Barbosa - https://istoe.com.br/autor/marilia-barbosa/ 25/10/2024 - 7:30 Para compartilhar:

A atriz, dramaturga e roteirista Veronica Debom, 40 anos, vive uma maratona de novos projetos audiovisuais. Além de assinar o roteiro do filme “Minha Irmã e Eu”, ela também é roteirista da série “Body By Beth”, do canal TNT.

Paralelamente à maré de muito trabalho, a atriz segue envolvida com o processo judicial do ator Marcius Melhem, a quem acusou, junto com outras mulheres, de assédio sexual e violência psicológica nos bastidores das gravações da TV Globo.

Em entrevista exclusiva ao site IstoÉ Gente, Veronica comentou sobre o desenrolar do caso, que inclui outro processo, desta vez do ex-diretor da Globo contra ela, em resposta às suas acusações públicas.

A atriz, no entanto, ressalta que desconhece a existência de tal ação. “Eu não sei sobre o processo, não recebi nenhuma notificação”, afirma.

Veronica ainda reforça quais informações tem até o momento sobre qualquer assunto relacionado a Melhem.

“O que eu posso dizer, e que eu tenho consciência, é que o Marcius atualmente é réu por assédio sexual e por violência psicológica. Então, ele é duplamente réu e é só isso que eu tenho para falar sobre o assunto. Os fatos falam por si”.

Apesar da negativa da atriz em relação a este processo, a reportagem de IstoÉ Gente teve acesso ao documento que, de fato, existe, e traz à tona conversas íntimas de Veronica com Marcius.

O humorista reforça que os dois mantinham um romance consensual e, para provar o suposto bom convívio entre eles, Melhem anexou ao processo uma série de trocas de mensagens dos dois, incluindo as supostas investidas sexuais da artista.

Na ação, que corre em segredo de Justiça, Marcius pede R$ 50 mil de indenização, sob a justificativa de que Debom o acusou de diversos crimes e falsos testemunhos, prejudicando sua imagem na imprensa.

Procurada pelo reportagem, a advogada do ator, Daniela Galvão, emitiu uma nota:

“Marcius Melhem sempre acreditou no Judiciário como o ambiente adequado para provar sua inocência. Como os supostos crimes apontados por Veronica Debom no inquérito criminal instaurado contra ele foram considerados prescritos, Melhem buscou, através do ajuizamento de demanda cível, comprovar a falsidade das acusações e sua inocência, bem como a devida reparação aos danos causados a sua vida e de sua família”.

Marcius Melhem e Veronica Debom trabalharam juntos na TV Globo entre 2013 e 2020. Os dois atuavam em diversos programas humorísticos da grade.