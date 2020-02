Verona vence Juventus (2-1), que perde chance de se afastar na liderança

O craque português Cristiano Ronaldo deixou sua marca neste sábado, mas sua equipe, a Juventus, foi derrotada em sua visita ao Verona por 2 a 1. Com esse resultado, o time de Turim deixou escapar a chance de colocar ainda mais pressão sobre seus perseguidores.

Ronaldo abriu o placar para os turinenses com uma grande jogada individual no segundo tempo (65), mas o time da casa conseguiu a virada graças aos gols de Fabio Borini (76) e Giampaolo Pazzini, de pênalti na reta final da partida (86).

Esse foi a décima rodada seguida em que Cristiano Ronaldo marca, batendo assim o recorde do clube, que dividia com o francês David Trezeguet desde a semana passada, quando o português marcou duas vezes na vitória sobre a Fiorentina.

Nesse período, o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, que na última quarta-feira festejou seus 35 anos, marcou 15 gols, totalizando 20 na Serie A italiana nesta temporada (51 em 71 jogos desde que chegou à Juventus em 2018).

É a segunda derrota nos últimos três jogos da Juventus, que perde assim a chance de se afastar de seus dois perseguidores, Inter e Lazio.

A Juve ficou com 54 pontos enquanto que a Inter, com 51, vai jogar neste domingo o clássico contra o Milan e pode se igualar na pontuação. Enquanto isso a Lazio, com 50 pontos, vai enfrentar o Parma fora de casa, e tem a chance de colar na liderança.

– Atalanta se consolida em quarto –

Também neste sábado, a onze dias do primeiro duelo nas oitavas da Liga dos Campeões em sua história, contra o Valencia, o Atalanta consolidou seu quarto lugar e deu mais um passo rumo a uma nova presença na próxima edição da Champions ao vencer a Fiorentina por 2 a 1.

A rodada foi favorável para o clube de Bergamo, já que a Roma (5ª), seu principal adversário na disputa pelo quarto lugar, passa por uma crise e perdeu na sexta-feira para o Bologna (3-2).

Ao vencer neste sábado, em Florença, o Atalanta conseguiu três pontos a mais que o time romano, adversário da próxima semana.

Depois será a vez de pensar no Valencia no estádio San Siro, em Milão, em um dos confrontos mais esperados da história do Atalanta.

Neste sábado, os jogadores comandados por Gian Piero Gasperini tiveram que esperar o segundo tempo para superar a ‘Fiore’, que abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo com um belo chute de Federico Chiesa.

Os visitantes assumiram o controle do jogo, e empataram graças ao colombiano Duván Zapata (48). O gol da vitória foi obra do ucraniano Ruslan Malinovskyi (72).

Em outro duelo do dia, a Sampdoria (16º) venceu o Torino (12º) por 3 a 1 fora de casa com dois gols do volante uruguaio Gastón Ramírez (70 e 75) e um do veterano artilheiro Fabio Quagliarella (79, de pênalti), de 37 anos.

— Programação e resultados da 23ª rodada do Campeonato Italiano

– Sexta-feira:

Roma – Bologna 2 – 3

– Sábado:

Fiorentina – Atalanta 1 – 2

Torino – Sampdoria 1 – 3

Verona – Juventus 2 – 1

– Domingo (horário de Brasília):

(08h30) SPAL – Sassuolo

(11h00) Genoa – Cagliari

Brescia – Udinese

Napoli – Lecce

(14h00) Parma – Lazio

(16h45) Inter – Milan

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 54 23 17 3 3 44 23 21

2. Inter 51 22 15 6 1 44 18 26

3. Lazio 50 22 15 5 2 52 20 32

4. Atalanta 42 23 12 6 5 61 31 30

5. Roma 39 23 11 6 6 42 30 12

6. Verona 34 23 9 7 7 28 24 4

7. Bologna 33 23 9 6 8 37 36 1

8. Cagliari 32 22 8 8 6 38 34 4

9. Parma 32 22 9 5 8 31 29 2

10. Milan 32 22 9 5 8 23 27 -4

11. Napoli 30 22 8 6 8 34 31 3

12. Torino 27 23 8 3 12 27 42 -15

13. Sassuolo 26 22 7 5 10 36 37 -1

14. Fiorentina 25 23 6 7 10 26 34 -8

15. Udinese 24 22 7 3 12 19 35 -16

16. Sampdoria 23 23 6 5 12 25 38 -13

17. Lecce 19 22 4 7 11 27 42 -15

18. Genoa 16 22 3 7 12 23 43 -20

19. Brescia 15 22 4 3 15 20 41 -21

20. SPAL 15 22 4 3 15 16 38 -22

