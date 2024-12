Verona e Como vencem e respiram na tabela da Série A

ROMA, 30 DEZ (ANSA) – O Hellas Verona e o Como, que lutam contra a zona do rebaixamento, venceram Bologna e Lecce, respectivamente, e respiraram na tabela da Série A.

Em um jogo movimentado em Bolonha, o gialloblù viu Benjamín Domínguez abrir o marcador na etapa inicial, mas os visitantes viraram em poucos minutos com Amin Sarr e Casper Tengstedt.

No segundo tempo, o jovem meio-campista argentino igualou o placar, mas a situação do Bologna piorou após a expulsão de Tommaso Pobega. O Verona aproveitou a situação e triunfou graças ao gol contra de Santiago Castro.

Já na Lombardia, o Como encerrou o ano de 2024 com um importante triunfo em casa por 2 a 0 em cima do Lecce. Os gols da vitória dos comandados de Cesc Fàbregas foram anotados por Nico Paz e Patrick Cutrone.

Com os resultados, Como e Verona estão em 15º e 16º, respectivamente, empatados com 18 pontos, quatro de vantagem sobre o Cagliari, que abre a parte vermelha da classificação. O Bologna está em sétimo, com 28, enquanto o Lecce aparece em 17º, somando 16. (ANSA).