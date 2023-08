Verona convida alunos da Flórida após censura a Romeu e Julieta

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/08/2023 - 12:50 Compartilhe

VERONA, 11 AGO (ANSA) – Verona, onde se passa a história de amor entre Romeu e Julieta na famosa peça de William Shakespeare, convidou estudantes da Flórida a visitar a cidade italiana, após um condado do estado americano aprovar uma censura contra obras do poeta britânico nas escolas.

“Romeu e Julieta” e outras peças de Shakespeare foram banidas de colégios no condado de Hillsborough por causa do suposto excesso de conteúdo sexual, com base em uma lei assinada pelo governador Ron DeSantis que proíbe discussões sobre sexo nas salas de aula.

De orientação ultraconservadora, o republicano desponta como principal adversário de Donald Trump no partido para as eleições presidenciais de 2024.

“Estamos prontos a receber companhias teatrais e estudantes da Flórida. Se eles não podem conhecer e ver Shakespeare em seu país, poderão fazê-lo aqui em Verona”, disse o diretor artístico do Festival Fringe Shakespeariano de Verona, Carlo Mangolini.

“A censura remete aos tempos mais escuros da humanidade, é um instrumento que não deveria mais existir”, acrescentou. O festival acontece entre 24 e 31 de agosto e reunirá companhias teatrais de oito países para encenar peças de Shakespeare.

No início de 2023, uma professora americana já havia sido forçada a se demitir de uma escola na Flórida por ter exibido em aula uma imagem do “David” de Michelangelo, que retrata o personagem bíblico completamente nu.

Mais tarde, a docente foi recebida em Florença, cidade que abriga a estátua, e foi homenageada pelo prefeito Dario Nardella. (ANSA).

