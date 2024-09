‘Vermiglio’ é escolhido para representar Itália no Oscar

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/09/2024 - 8:50 Para compartilhar:

ROMA, 24 SET (ANSA) – O longa “Vermiglio”, da cineasta Maura Delpero, foi escolhido nesta terça-feira (24) pela Associação Nacional de Indústrias Cinematográficas e Audiovisuais (Anica) para representar a Itália na disputa pelo Oscar de melhor filme internacional em 2025.

A obra superou outros 17 concorrentes, incluindo o favorito “Parthenope”, de Paolo Sorrentino, ganhador da estatueta na categoria por “A Grande Beleza” em 2014. Segundo a Anica, o trabalho de Delpero foi eleito “por sua capacidade de contar a Itália rural do passado, cujos sentimentos e temas ainda são universais e atuais”.

“Vermiglio” venceu recentemente o Leão de Prata – Grande Prêmio do Júri no Festival de Veneza e é ambientado nas Dolomitas, na fronteira com a Áustria, durante a Segunda Guerra Mundial.

Em 1944, a chegada de um soldado ferido na remota Vermiglio chacoalha a vida tranquila de um professor e de sua família, após sua filha mais velha se apaixonar e decidir se casar com o forasteiro.

A lista de 15 pré-indicados ao Oscar de melhor filme internacional será divulgada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em 17 de dezembro de 2024, enquanto o anúncio dos finalistas está previsto para 17 de janeiro de 2025. Já a cerimônia de premiação será em 2 de março do ano que vem.

“Vermiglio” terá entre seus adversários “Ainda Estou Aqui”, filme de Walter Salles que venceu o prêmio de melhor roteiro em Veneza e foi indicado para representar o Brasil na disputa do Oscar. (ANSA).