Verizon supera estimativas de lucro e assinantes no 1º tri; ação sobe 2,5% no pré-mercado em NY

A Verizon teve lucro líquido consolidado de US$ 4,7 bilhões no primeiro trimestre de 2024, abaixo dos US$ 5 bilhões registrados em igual período do ano passado, de acordo com balanço divulgado nesta segunda-feira, 22. Contudo, em termos ajustados, o lucro por ação foi de US$ 1,15, superando projeção de US$ 1,12 de analistas ouvidos pela FactSet. Após os resultados, a ação da empresa avançava 2,50% no pré-mercado em Nova York, às 8h25 (de Brasília).

A receita da companhia americana de telecomunicações foi de US$ 33 bilhões, 0,2% acima do registrado entre janeiro e março de 2023, mas um pouco abaixo da estimativa de US$ 33,2 bilhões da FactSet. A receita total do serviço móvel foi de US$ 19,5 bilhões, alta de 3,3% na comparação anual.

Em comunicado, a Verizon destaca o crescimento na base fixa de assinantes do serviço móvel e projeta avanço entre 2% a 3,5% em 2024 como um todo. Na categoria de telefones pós-pagos, a Verizon teve perda de 158 mil usuários, abaixo dos 263 mil perdidos em igual período do ano anterior, enquanto os serviços pós-pagos em geral tiveram perda líquida de 68 mil conexões, abaixo dos 127 mil do anterior e da expectativa de 100 mil de analistas.

A Verizon também reiterou que continua projetando lucro por ação de US$ 4,5 a US$ 4,7 em 2024. *Com informações da Dow Jones Newswires.