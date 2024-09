Verizon fica perto de acordo e alavanca ação da Frontier Communications em 38%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/09/2024 - 20:55 Para compartilhar:

A Verizon está em negociações avançadas para adquirir a Frontier Communications em um acordo que reforçaria a rede de fibra da empresa para competir com rivais, incluindo a AT&T, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

Um anúncio pode sair esta semana, desde que as negociações não encontrem obstáculos de última hora, disseram as pessoas.

Na sessão desta quarta-feira na Bolsa de Nova York, as ações da Frontier saltaram perto de 38%. A Verizon caiu 3,29%.

Um acordo seria notável, dado o valor de mercado da Frontier de mais de US$ 7 bilhões. A empresa, constituída por vários acordos ao longo dos anos, fornece conexões de banda larga para cerca de três milhões de locais em 25 estados.

A Verizon, a maior operadora de telefonia celular por assinantes, tem enfrentado uma pressão cada vez maior de concorrentes e de empresas de TV a cabo que oferecem serviço sem fio com desconto apoiado pela própria rede celular da Verizon.

A Verizon tem sua rede de fibra da marca Fios. A AT&T tem se concentrado em expandir sua rede de fibra desde que se desfez de seus ativos da WarnerMedia em 2022.

As fusões e aquisições de fibra se intensificaram à medida que empresas de telecomunicações e financeiras despejam capital em bairros que não têm banda larga de alta velocidade ou oferecem apenas um provedor de internet, geralmente uma empresa de TV a cabo.

Diante da desaceleração do crescimento da receita com serviços sem fio, a Verizon investiu na expansão de sua pegada de internet residencial. Mas a nova construção de fibra óptica é cara e demorada, tornando os provedores de banda larga existentes alvos de aquisição atraentes.

A T-Mobile é a única grande operadora de celular que não tem um grande negócio de linha fixa, embora a compannhia tenha concordado em julho em gastar cerca de US$ 4,9 bilhões por meio de uma joint venture para comprar a Metronet, provedora de banda larga do Centro-Oeste.