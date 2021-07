Verizon Business fecha acordo de 5G com Mastercard para pagamentos sem contato

Por Supantha Mukherjee

ESTOCOLMO (Reuters) – A Verizon Business assinou nesta terça-feira um acordo com a Mastercard para usar 5G e tecnologia sem fio em pagamentos sem contato e fornecer serviço de checkout autônomo para lojas de varejo.

Operadoras de telecomunicações como a Verizon estão buscando expandir sua atuação para negócios que vão desde robótica a fintechs, por acreditarem que se beneficiarão com a adoção crescente do 5G.

A parceria da Verizon Business com a Mastercard visa usar smartphones 5G e tecnologia de comunicação NFC para que os comerciantes aceitem pagamentos de clientes sem a necessidade de terminais de ponto de venda.

As empresas também planejam usar tecnologias para fornecer checkout automático em lojas de varejo autônomas, semelhante ao que a Amazon fez com as lojas Go.

O conceito Go não foi amplamente adotado, com apenas 29 lojas até agora, o que o chefe de receita da Verizon Business, Sowmyanarayan Sampath, atribui aos altos custos envolvidos na implantação da tecnologia. Mas a Verizon Business quer obter uma redução significativa dos custos, diz Sampath, citando que trabalhará com a empresa de tecnologia de varejo AiFi em visão computacional e inteligência artificial para criar experiências de compra autônomas.

“Entre a MasterCard, a AiFi e nós, temos tudo o que precisamos”, disse Sampath sem revelar detalhes financeiros.

