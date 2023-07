Veríssimo mostra ansiedade por estreia no Corinthians: ‘Se pudesse, jogava contra o São Paulo’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2023 - 18:59 Compartilhe

Lucas Veríssimo acompanhou o jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil entre Corinthians e São Paulo na Neo Química Arena. Emprestado pelo Benfica por um ano, o zagueiro não esconde sua ansiedade por fazer o primeiro jogo no clube e disse que, se pudesse, já teria atuado no clássico de terça-feira.

Aprimorando o físico, o defensor garante que chegou pronto por vir participando da pré-temporada no clube português. Ele ainda aguarda sua liberação na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), sabe que não enfrentará o Vasco no domingo, mas promete trabalhar bastante para ganhar espaço com o técnico Vanderlei Luxemburgo.

“Sou um trabalhador, nada na minha vida foi fácil, gosto de trabalhar pelas coisas e vou em busca do meu espaço sem passar por cima de ninguém”, disse, à TV Corinthians. “É um privilégio vestir essa camisa, sei da grandeza do clube e vou dar meu melhor para poder retribuir dentro de campo esse carinho do torcedor comigo.”

Antes mesmo de deixar Portugal, Lucas Veríssimo já vinha recebendo muitas mensagens da torcida. Na Neo Química, ganhou mais aplausos dos corintianos e já está eufórico para estar ajudando em campo.

“Estava em pré-temporada e treinando bem, mas deixo para o clube definir a estreia, os profissionais vão decidir. Por mim, já estaria ontem mesmo (terça-feira, contra o São Paulo) lá dentro”, disse, ansioso. “Vim para ganhar títulos, que é o clube quer. Agradeço todo carinho dos torcedores, até mesmo antes de chegar no Brasil, e não vejo a hora de estar em campo e contribuir com colegas e amigos para sermos felizes juntos.”

Do atual elenco, Lucas Veríssimo atuou junto com Yuri Alberto e não vê problema de adaptação por já ter atuado contra outros jogadores. Também na mira de Santos e Flamengo, ele explicou o motivo de escolher o Corinthians.

“Sorte dos dois lados e ambos têm a ganhar com isso. Vim pela grandeza do Corinthians, a dimensão”, enfatizou, elogiando ainda as instalações modernas do clube. “A estrutura do Corinthians é sensacional, já tinha vindo aqui com a seleção e tudo se confirmou, a estrutura é muito top e ajuda muito na preparação.”

