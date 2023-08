Verily, da Alphabet, planeja cortes de custos em meio à pressão para conter gastos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/08/2023 - 19:20 Compartilhe

A Verily Life Sciences, uma unidade da Alphabet que oferece produtos de saúde baseados em dados, está planejando cortes adicionais de despesas depois de perder mais dinheiro do que o esperado em 2023, de acordo com documentos analisados pelo The Wall Street Journal. A empresa já demitiu funcionários e descontinuou alguns produtos no início deste ano.

A Verily faz parte da unidade Other Bets da Alphabet, uma coleção de empresas que operam separadamente do Google sob a holding que o ex-CEO Larry Page estabeleceu em 2015. As empresas acumularam mais de US$ 30 bilhões em perdas desde que a Alphabet começou a relatar separadamente seu desempenho financeiro .

Em um discurso aos funcionários na semana passada, o diretor financeiro da Verily, Utpal Koppikar, disse que o desempenho da empresa estava abaixo das expectativas, mas o Google ainda forneceria financiamento adicional se necessário, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto. Os produtos da Verily incluem uma ferramenta de software para gerenciamento de pesquisas clínicas e uma oferta de seguro para empregadores com planos de saúde autofinanciados.

Os maiores investidores da Verily incluem a Alphabet, a firma de private equity Silver Lake e o fundo Temasek de Cingapura.

