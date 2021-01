‘Vergonha, o Flamengo não merece ser campeão’, desabafa Arrascaeta

A decepção com a derrota do Flamengo para o Fluminense no clássico carioca desta quarta-feira, pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro, estava evidente no rosto do uruguaio Arrascaeta. O meia lamentou o gol sofrido nos minutos finais e desabafou ao afirmar que o time rubro-negro não merece ser campeão.

“Temos que lamentar. Mais uma vez tomamos um gol por falha nossa no segundo tempo. Não tem muita palavra, a gente tem que sair com vergonha hoje. O time não merece ser campeão”, limitou-se a dizer o atleta.

O Flamengo teve a chance de encostar no São Paulo e voltar a depender de suas próprias forças para conquistar o bicampeonato. O time, comandado por Rogério Ceni, fez um bom primeiro tempo, mas caiu de produção na etapa final e deu de presente a virada para o arquirrival, que não vencia desde a saída de Odair Hellmann.

Com a derrota, o Flamengo continuou com 49 pontos, na terceira colocação, mesma pontuação do Atlético Mineiro, que só vai atuar neste rodada no fim do mês. O São Paulo, que perdeu para o Red Bull Bragantino, por 4 a 2, tem 56 e um jogo a mais do que os perseguidores;

Sem Copa do Brasil ou Libertadores no calendário por já ter sido eliminado, o Flamengo tentará dar a volta por cima para seguir sonhando com o título no domingo, às 16 horas, quando enfrentará o Ceará, no Maracanã, pela 29.ª rodada.

