Vereadores de São Paulo relatam ameaças de morte por email

Os vereadores Toninho Vespoli e Celso Giannazi, do PSOL de São Paulo, foram às redes sociais denunciar ameaças de morte que estão recebendo por email. Vespoli afirmou que já acionou a Polícia Federal para investigar o caso. Em nota, a presidência da Câmara dos Vereadores afirmou que a segurança do Palácio Anchieta já foi reforçada.

A mensagem diz que se os vereadores de São Paulo não renunciarem, todos irão morrer. Vespoli afirmou que as ameaças são “fruto” da ultradireita e lembrou do plano descoberto para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

A Folha de S.Paulo apurou que a mensagem foi enviada um dia depois do atentado na Praça dos Três Poderes, onde Francisco Wanderley Luiz explodiu uma bomba e se matou em seguida. A mensagem criticava o aumento de 37% nos salários dos vereadores, que foi aprovado na semana passada.

Em nota, a presidência da Câmara declarou ter conhecimento do caso e diz ter recomendado aos vereadores registro de ocorrência na Polícia Civil e que o email com as ameaças é assinado por “um cidadão cujo nome já foi utilizado indevidamente para ataques a políticos”.