Vereadora que levou privada e pias de gabinete em SP promete doar itens à Câmara

A ex-vereadora Janaína Lima (PP), de São Paulo, afirmou que a privada e as duas pias que foram retiradas de seu antigo gabinete na Câmara Municipal com o fim de seu mandato serão doadas à Casa.

“Por uma decisão pessoal, esses equipamentos [vaso e privadas] estão sendo doados para a Câmara Municipal decidir seu melhor destino“, disse Lima em vídeo publicado pelo site Metrópoles nesta sexta-feira, 3.

O que aconteceu

Durante a sessão de posse dos 55 vereadores que atuarão na capital paulista pelos próximos quatro anos, na quarta-feira, 1º, funcionários contratados por Lima fizeram uma pequena reforma no gabinete, que ficará para Adrilles Jorge (União Brasil), tendo em vista que a política do PP não se reelegeu.

Ao chegar a seu novo gabinete, Jorge constatou que os equipamentos não estavam mais no local. A situação virou até piada entre os parlamentares durante a posse.

Em nota, Lima afirmou que os equipamentos foram adquiridos com recursos próprios e não faziam parte do patrimônio do Legislativo municipal. Ela ressaltou que retirou todos os seus pertences do gabinete para o uso do próximo colega a ocupar o espaço.

“Todos os itens retirados do gabinete foram aqueles adquiridos exclusivamente com recursos próprios e que, portanto, não integram o patrimônio da Câmara Municipal, respeitando o critério orientado quando recebi o gabinete”, disse.