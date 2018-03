Vereadora Marielle Franco, do PSOL, é assassinada a tiros no centro do Rio

A vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco, do PSOL, foi morta a tiros na noite desta quarta-feira, 14, dentro do carro em que seguia para casa. O ataque à vereadora aconteceu na Rua Joaquim Palhares, no centro do Rio.

Franco voltava de um evento na Lapa, na mesma região, quando foi atingida. Os criminosos conseguiram fugir. O homem que dirigia o carro que levava a vereadora também morreu baleado.

Até as 22h30 não estava esclarecido se a vereadora foi alvo de assaltantes ou se foi vítima de uma execução.