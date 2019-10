Vereadora Leide assume como secretária de Desenvolvimento Econômico

Duque de Caxias – Maria Landerleide de Assis Duarte, a vereadora Leide, assumiu no dia 1º de outubro a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Abastecimento e Pesca de Duque de Caxias, com o objetivo de reforçar a integração entre as secretarias e o fortalecimento das políticas públicas na área.

Leide declarou que está analisando todo o histórico da pasta. “Preciso conhecer os projetos e ações desenvolvidas nestes últimos dois anos a fim de propor algo inovador. Nós temos que formar parcerias. A minha proposta é fazer parceria com o Estado e o Governo Federal, pois já tenho pré-agendada uma visita em Brasília.”

Consciente de que os agricultores do município formam a base da alimentação local, a nova secretária contou que a Baixada Fluminense é a terceira no PIB de agricultura e a cidade de Duque de Caxias contribui muito para conquistar este número no ranking. “A gente precisa fomentar esta política pública e efetivá-la de fato para dar visibilidade às pessoas”, afirmou a secretária.