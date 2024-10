Vereadora Janaína Lima diz ter tido carro atingido por tiros em SP

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/10/2024 - 10:05 Para compartilhar:

O veículo da vereadora Janaína Lima (PP) foi alvo de tiros na noite de quinta-feira, 3, em frente à casa de uma de suas apoiadoras, localizada no bairro Jardim Souza, zona sul de São Paulo. Ninguém ficou ferido no ataque.

Por meio de nota divulgada no Instagram, a assessoria da parlamentar afirmou que, segundo testemunhas, dois homens em uma moto Honda XRE branca sem placa. “A cena do crime está preservada e passará por perícia. A vereadora foi levada desacordada em função do choque para atendimento médico”, completou.

Ao site IstoÉ, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que policiais militares foram acionados para atenderem a ocorrência e apuraram que dois indivíduos em uma motocicleta teriam efetuado os disparos. O caso foi registrado no 47° Distrito Policial (Capão Redondo), que é o responsável pela investigação.