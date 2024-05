Vereadora de SP promove evento para criação de programa antirracista na cidade

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/05/2024 - 19:56 Para compartilhar:

Acontece no dia 25 de maio (sábado), a partir das 15h, um debate promovido pela vereadora de São Paulo Luana Alves (PSOL), Emancipa Axé e Solo Preta Indígena, para criação de programa antirracista para a cidade de São Paulo, que será incorporado a pré-candidatura a prefeitura de Guilherme Boulos. Luana foi a vereadora responsável pela cassação contra o então vereador Camilo Cristófaro por proferir falas racistas na Câmara de São Paulo. Fato ocorrido pela primeira vez na história do Brasil.

O evento também comemora o aniversário de um ano do Emancipa Axé e conta com a apresentação musical do grupo musical de samba Pé de Moça.O Emancipa é um movimento social e de educação popular presente nas 5 regiões do Brasil e no Continente Africano.

O encontro também será marcado por solidariedade ao Rio Grande do Sul, que passou por uma severa cheia no último mês com a arrecadação de alimentos, roupas e produtos de limpeza que serão destinados ao Estado.

Monica Seixas, deputada estadual de São Paulo, Elenice Semini, do Ilú Obá de Mim, Adilson Moreira, professor acadêmico e autor, Ivone Pankararu, da Associação Pankararu, Professor Daniel Pereira, babalorixá, Padre Luis Fernando, da Igreja dos Homens pretos e Ana Laura, codeputada estadual, são presenças confirmadas.

“É muito importante pensar uma cidade realmente democrática, na qual os corpos negros e indígenas não sejam marginalizados, onde nossa memória, cultura e ancestralidade sejam respeitadas. Por isso, faço parte, junto de tantos outros, de um movimento que tem por objetivo a criação de uma sociedade antirracista”, explica Luana Alves. “Os encaminhamentos do debate deste evento, serão incorporados ao programa antirracista da pré-candidatura a prefeitura de Guilherme Boulos”, finaliza.

Serviço

Debate para criação de programa antirracista para a cidade de Sâo Paulo

📅 25/05, sábado.

⏰ 15hrs

📍Rua Dr Rodrigo Silva, 63, Praça da Sé (próximo ao metrô Sé).

