Vereadora aparece em foto com candidato bolsonarista e petista em menos de 24 horas

A vereadora Ana Aracapé (Avante), reeleita nas eleições municipais de 2024 em Fortaleza (CE), apareceu em fotos com os dois candidatos que irão disputar o segundo turno na capital cearense, André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), em menos de 24 horas. De acordo com a parlamentar, seu apoio é ao petista.

Na segunda-feira, 14, o Avante declarou apoio a André Fernandes e, na ocasião, Ana Aracapé apareceu em uma imagem ao lado do candidato com um adesivo do número “22”. Posteriormente, na terça-feira, 15, a parlamentar apareceu em uma publicação de Evandro Leitão, mas dessa vez, com os dígitos “13”.

Com a repercussão do caso, a vereadora fez uma publicação em seu perfil oficial no Instagram reforçando estar ao lado do petista. “Tivemos reuniões [com André Fernandes] e apareci em uma foto, mas isso não significa apoio”, apontou a parlamentar.

Ana Aracapé alegou que conversou com os dois lados e teve uma escolha “firme e inabalável”. “Estou com Evandro Leitão. Essa decisão é baseada no compromisso dele com a nossa periferia e na luta por mais dignidade para o nosso povo”, declarou a vereadora, pedindo votos ao petista.