Vereadora ameaçada de morte desabafa: “Perdi as contas dos ataques racistas”

Ana Carolina Dartora (PT), terceira vereadora mais votada de Curitiba e primeira mulher negra a ocupar uma cadeira da câmara municipal, revelou em entrevista a Revista Época já ter “perdido as contas” dos vários ataques racistas que já sofreu desde o início de sua pré-candidatura.

Carol comenta também que estava esperando a “poeira baixar” para tomar medidas legais cabíveis. Porém, no último dia 6, ela recebeu um e-mail com ameaças de morte, por conta da eleição e de sua cor de pele, e que continua o endereço residencial da vereadora, chamando mais a atenção dela.

O texto da ameaça ainda dizia que não adiantaria ela procurar a polícia. “Nada no mundo vai me impedir de te matar e me matar em seguida”, diz um trecho do texto.

Após o ocorrido, Carol fez um boletim de ocorrência no Núcleo de Combate a Cibrecrimes da Polícia Civil do Paraná. Trabalha-se com a hipótese de que os ataques sejam de um grupo neonazista.

Ainda na entrevista a Época, Carol diz que esse foi o ataque mais agressivo que recebeu: “Sem dúvida. Foi bem contundente, ameaça de morte, com o meu endereço. Foi bem assustador e realmente com muito ódio explícito, muita injúria racial no texto”.

“É o primeiro que a gente leva para a justiça e faz boletim de ocorrência. Havia intenção de levar os outros anteriores também, mas a gente ia esperar um pouco, esperar a poeira baixar para ver quais eram os perfis que estavam atacando a minha página. Agora, com esse que foi tão explícito, não deu para esperar”, finalizou.

