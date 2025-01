Vereador mais votado de SP, Lucas Pavanato quer reviver CPI das ONGs

Nem bem assumiu sua cadeira de vereador, Lucas Pavanato (PL) já se articula para emplacar duas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) na Câmara Municipal de São Paulo. Uma delas é uma velha conhecida: investigar ONGs que atuam na Cracolândia.

A CPI chegou a ser proposta em 2024, quando foi protocolada pelo vereador Rubinho Nunes (União Brasil). Na época, no entanto, Nunes mirava especificamente o padre Júlio Lancelotti, um desafeto de longa data.

A proposta gerou intenso debate nas redes sociais, e a repercussão negativa fez com que os vereadores desistissem de apoiá-la. O então presidente da Câmara, Milton Leite (União Brasil), tentou contornar a situação, mas, diante da pressão, Rubinho retirou o pedido e engavetou a comissão.

Neste ano, Pavanato quer retomar o tema, mas sem focar em Lancelotti. Durante a sessão de posse dos vereadores, ele se articulou para colher assinaturas dos colegas. Em menos de 40 minutos, conseguiu o apoio de 17 vereadores, faltando apenas duas assinaturas para apresentar a medida à Mesa Diretora.

Ao site IstoÉ, o novato vereador — o mais votado nas eleições de 2024 — afirmou que o escopo da comissão será diferente da proposta anterior. Ele destacou que a investigação focará apenas nas ONGs e que as organizações que trabalham corretamente “não precisam ter medo”.

Entretanto, nem todos os vereadores aderiram à ideia. Alguns parlamentares, inclusive do PL, ficaram de fora da lista. Entre eles, Fábio Riva (MDB), líder do governo na Câmara. Já Thammy Miranda (PL) recusou veementemente e justificou sua decisão com base na repercussão negativa sobre seu mandato após ter assinado o requerimento no ano passado.

Além da investigação sobre ONGs que atuam na Cracolândia, Pavanato quer apresentar uma segunda CPI para apurar invasões e moradias irregulares. A proposta teve maior adesão, restando apenas uma assinatura para sua formalização.

Quem levar, levou

A tentativa de instaurar uma CPI para investigar invasões de prédios públicos não se limita a Lucas Pavanato. Outra novata, a vereadora Amanda Vetorazzo (União Brasil), também busca emplacar uma comissão sobre o tema.

À reportagem, Amanda afirmou já ter coletado as 19 assinaturas necessárias, incluindo a de Pavanato. Segundo ela, há aval do governo para as investigações, e a comissão que reunir mais apoio será protocolada.

A sessão para definir as CPIs e os membros das comissões permanentes deve ocorrer apenas em fevereiro, quando os parlamentares retornam do recesso.