Vereador lança praga para Dorival após saída para o Flamengo: ‘Que caia a primeira vez com você’

A troca do Ceará pelo Flamengo parece ter mexido com os torcedores do clube cearense. O vereador de Fortaleza, Danilo Lopes, resolveu gravar um vídeo nas redes sociais para mandar um recado ao treinador.

“Dorival, aqui no Ceará a gente não é inocente não. A gente sabe que toda a vida que alguém está fazendo sucesso [no Nordeste], os times do Sul e Sudeste levam”, salientou o torcedor do vozão.





Lopes continuou: “A gente só tinha uma esperança. Você [Dorival], cuidando da mulher, cabeça branca. A gente tinha a expectativa de que você não fosse ser comprado pelo fio metal”.

“Não tem problema não. Má sorte para você no Flamengo, que ele cai a primeira vez com você. Tchau! A gente sobrevive”, finalizou.

Tchau Dorival! Série B pro @Flamengo . Foi sacana com o @CearaSC a praga tá lançada!! pic.twitter.com/5synsEzmjx — DaniloLopes (@DaniloLopesF) June 9, 2022

Na última quinta-feira (9), o técnico acertou a sua saída do clube cearense para voltar ao Flamengo, clube no qual ele saiu em 2018, demitido pela mesma atual diretoria rubro-negra, comandada por Rodolfo Landim.

O dirigente do vozão disse ter fico chateado, pois segundo ele, o clube carioca sequer entrou em contato com o Ceará.

‘Eu só espero que quando demitir um treinador com três meses de trabalho por não ver um bom resultado eu não seja criticado’, afirmou o presidente Robinson de Castro em entrevista à ESPN.

“O Flamengo não procurou o Ceará, foi direto no Dorival. O Dorival me chamou para uma conversa, disse que tinha sido uma sondagem…mas acredito que ele estava com a decisão tomada. Não havia muito como tentar convencer ele a ficar. É algo natural’, finalizou o presidente.