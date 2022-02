Vereador exibe arma e pede para receber chibatadas de cinto na Câmara de Goiânia

O vereador de Goiânia (GO) Sargento Novandir (sem partido) se vestiu de palhaço e depois exibiu uma arma e pediu para um colega lhe dar chibatadas com um cinto durante um discurso feito na Câmara Municipal na terça-feira (1º). As informações são do site Metrópoles e do jornal O Globo.

O parlamentar, policial militar, se disse enganado pelo secretário de finanças do município, Geraldo Lourenço, em uma votação sobre reforma no Código Tributário, que incluía reajuste no IPTU.

Antes de seu discurso, Novandir foi anunciado por uma narração em tons circenses e foi fantasiado de palhaço até a tribuna.

“Atenção, senhoras e senhores, respeitável público, prazerosamente, carinhosamente, apresenta o vereador sargento Novandir, no qual foi humilhado enganado e feito de palhaço”, dizia a narração.

“Secretário, volte para seu distrito, que é Brasília. Não fique mais em Goiânia. Você está dando um prejuízo em Goiânia”, disse o parlamentar.

Populismo na veia: vereador de Goiânia que votou A FAVOR do aumento do IPTU pede para receber chibatadas e ainda mostra uma arma na sessão da Câmara.

Sargento Novandir tenta justificar seu voto terceirizando a culpa. pic.twitter.com/lih6GijbTh — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) February 2, 2022

“Teve uma vez que eu tirei um cinto aqui e disse que um vereador merecia levar um couro de cinto. Ele merecia um couro de cinto. E o senhor também”, disse Novandir.

O parlamentar, então, pediu a um colega que batesse nele com um cinto, como forma de punição pelo erro. Nesse momento, ele retira a arma e coloca em cima da tribuna. Nesse momento, o vereador Ronilson Reis (Podemos) se aproxima e lhe aplica leves chibatadas.

