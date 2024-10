Vereador eleito morre de infarto durante apuração dos votos no Piauí

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/10/2024 - 9:45 Para compartilhar:

O vereador Geraldo Corado (MDB) morreu no domingo, 6, durante a apuração dos votos das eleições municipais 2024, em Sebastião Barros, a 915 km de distância de Teresina, Piauí.

Geraldo teve um infarto e não conseguiu acompanhar o resultado da eleição, que o elegeu com 289 votos. Segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o vereador foi o segundo mais votado no município.

No perfil oficial do vereador no Instagram, há uma mensagem de condolências e familiares divulgaram que o velório aconteceu no domingo em uma funerária em frente ao Hospital Regional de Corrente. O sepultamento ocorreu na tarde de segunda-feira, 7, no povoado Canto Alegre, zona rural de Sebastião Barros.

O vereador era mestre em Educação Ambiental pela UFBA (Universidade Federal da Bahia). Entre os anos de 2021 e 2022, ele foi presidente da Câmara de Vereadores de Sebastião Barros.